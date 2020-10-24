وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية يُدلي بصوته الانتخابي (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أدلى القمص إبرام إميل، وكيل البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، منذ قليل، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بمدرسة الشهيد المقدم شريف محمد عمر الإعدادية بنات بإدارة شرق التعليمية.
وشهدت اللجان الانتخابية بالمحافظة، إقبالًا من الناخبين في الساعات الأولى من بدء عملية التصويت، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد  19"، وتوافر المواد المطهرة وبوابات التعقيم وإلزام الناخبين بارتداء الكمامات.
وانطلقت عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2020، بجميع المقار الانتخابية على مستوى محافظة الإسكندرية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وانتظم سير الانتخابات في المقار الانتخابية والبالغ عددها ٣٦٣ مقرًا و١١٦٠ لجنة فرعية و٦ لجان عامة، موضحًا أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة يبلغ ٤٠٦٧٩٠١ ناخب.
وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية يُدلي بصوته الانتخابي (صور)
وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية يُدلي بصوته الانتخابي (صور)
وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية يُدلي بصوته الانتخابي (صور)
وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية يُدلي بصوته الانتخابي (صور)
وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية يُدلي بصوته الانتخابي (صور)
وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية يُدلي بصوته الانتخابي (صور)

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