"دراما كوين".. أول مسلسلات أبلة فاهيتا بتوقيع نتفليكس

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
Advertisements
خطوة جديدة تقدمها الدمية المصرية المعروفة باسم "أبلة فاهيتا"، من خلال اقتحامها مجال الدراما التلفزيونية بمسلسل من الأعمال العربية الأصلية لشبكة "نتفليكس".

فقد انتهت "أبلة فاهيتا" من تصوير حلقات الموسم الأول من مسلسل "دراما كوين" الذي تقوم ببطولته الدمية الشهيرة، بصحبة طفليها "كارو" و"بودي"، وكذلك مشاركة عدد آخر من النجوم أبرزهم باسم سمرة ودنيا ماهر وأسامة عبد الله.

والمسلسل من إخراج خالد مرعي، فيما تولى كتابته وتأليفه مجموعة من الكتاب بصحبة أبلة فاهيتا، على أن يتم عرضه في النصف الأول من العام المقبل.

يذكر أن الجمهور كان عرف أبلة فاهيتا من خلال حساباتها عبر السوشيال ميديا، حيث كانت تدويناتها تلقى رواجا كبيرا بين المتابعين بسبب حسها الكوميدي، قبل أن تطل من خلال برنامجها الكوميدي "أبلة فاهيتا"، الذي قدمته على مواسم مختلفة ولاقى نجاحا كبيرا قبل أن يتوقف، إلى أن عادت الدمية اليوم من خلال تجربة جديدة للغاية عبر بوابة الدراما.

أخبار تهمك

ضربة موجعة للزمالك قبل موقعة الإسماعيلي

منذ أقل من ساعة

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي السابق يفاجئ حسين الشحات بعد هدفه العالمي أمام الوداد

منذ 40 دقيقة

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 18 ساعة

القصة الكاملة.. ماذا كان يقصد "ترامب" بتفجير سد النهضة؟

منذ ساعة و 25 دقيقة

مرتضى للأهلي: صدقوني كهربا "نحس" والوداد أكبر دليل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 14 ساعة

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

سموحة يطلب التعاقد مع رباعي الأهلي

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»