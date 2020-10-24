احذر يا زمالك.. الأهلي يتوج بأبطال إفريقيا عندما لا يتعادل في نصف النهائي (تقرير)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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حسم النادي الأهلي تأهله رسميا إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما تخطي عقبة فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وفاز النادي الأهلي على الوداد المغربي بثنائية نظيفة في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي جمعتهما بالدار البيضاء السبت الماضي، قبل أن يكرر انتصاره على بطل المغرب بنتيجة 3 – 1 في مباراة الإياب التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي لمواجهته في النهائي.

وتعد هذه المرة الثالثة في تاريخ مشاركات الأهلي بالبطولات الإفريقية التي يحقق فيها الفوز ذهابا وإيابا في الدور نصف النهائي الإفريقي، حيث سبق وحقق ذلك الإنجاز مرتين في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية ونجح في النهاية في حصد لقب البطولة القارية

- 2005:

فاز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك ذهابا 2-1 في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2005 وكانت مباراة الأبيض، وكرر انتصاره في مباراة الإياب بثنائية نظيفة، وتأهل للمباراة النهائية لملاقاة فريق النجم الساحلي وحصد لقب البطولة الإفريقية بعدما تفوق بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

- 2014:

تفوق الأهلي على نظيره القطن الكاميروني ذهابا وإيابا في الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعدما تغلب عليه في الكاميرون 1-0، وكرر فوزه في القاهرة بنتيجة 2-1، وصعد لملاقاة فريق سيوي سبورت الإيفواري في النهائي وخسر ذهابا 2-1 وفاز في الإياب 1-0 وتوج بلقب البطولة للمرة الأولي في تاريخه.

*** يا تري هل يواصل النادي الأهلي تفوقه ويتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد الفوز ذهابا وإيابا في الدور نصف النهائي على فريق الوداد المغربي كما حدث عامي 2005، 2014؟.

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