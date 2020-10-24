السودان يرحب باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
ليبيا
ليبيا
وكالات
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رحب السودان، باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا، ويؤكد أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

 

وقد  نجحت اللجان العسكرية الليبية المشتركة على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعد محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة بعد محادثات استمرت خمسة أيام.

 

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في فيسبوك، أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف اليوم توجت بإنجاز تاريخي، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

وناقشت الوفود العسكرية، التي انبثقت عن قمة دولية عُقدت في يناير 2020 في برلين، على مدار أسبوع وقف إطلاق النار وتركزت المحادثات على المنطقة الوسطى بما فيها سرت والجفرة.

 

ويشكل عمل هذه اللجنة أي المسار الأمني، أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة بالتوازي مع المسارين الاقتصادي والسياسي.

 

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستفاني وليامز، المسؤولة السابقة بوزارة الخارجية الأميركية، باللغة العربية في حفل توقيع الاتفاقية، كان “الطريق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم طويلًا وصعبًا في كثير من الأحيان”.

 

وتابعت: "أمامنا الكثير من العمل في الأيام والأسابيع القادمة من أجل تنفيذ التزامات الاتفاقية. من الضروري مواصلة العمل في أسرع وقت ممكن من أجل التخفيف من المشاكل العديدة التي تواجه الشعب الليبي بسبب هذا الصراع".

 

 

 

 

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