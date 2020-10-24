لواء سابق: الجماعات الإرهابية تتربص بمصر اليوم (فيديو)

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المشهد الانتخابي خلال الساعات الأولى من اليوم الانتخابات الأول لانتخابات مجلس النواب 2020 رائع، وهناك تواجد أمني كثيف في محيط اللجان.





ووجه "البسيوني"، خلال اتصال هاتفي عبر التغطية الخاصة لانتخابات مجلس النواب عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، رسالة إلى المواطنين، قائلا: "خلوا بالكم من الشائعات، ومن الفيسبوك المفبرك.. اتفرجوا على الشاشات الإعلامية بتاعتنا هتعرفوا الحقيقة"، منوها بأن الجماعات الإرهابية متربصة بمصر اليوم.





وباستنفار أمني مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن.





وإعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية، وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.





وقد قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.



