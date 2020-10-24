بيليه لرئيس الاتحاد البرازيلي مازحا: لست مستعدا للعب بتصفيات مونديال قطر

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:59 ص
بيليه
بيليه
وكالات
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تحدث رئيس الاتحاد البرازيلي روجيريو كابوكلو عن أسطورة كرة القدم في العالم، بيليه على خلفية احتفاله بعيد ميلاده الثمانين.

وفي رسالة نشرها للاحتفاء ببطل العالم 3 مرات في عيد ميلاده، ذكر كابوكلو أنه في المحادثة الأخيرة التي أجراها معه في 6 أكتوبر، أخبره بيليه مازحاً بأنه غير مستعد لأن يتم استدعائه لمعسكر المنتخب الذي كان سيخوض أول مباراة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

ووفقاً لكابوكلو، فإنه أجاب بأن ذلك لن يكون ضرورياً لأن "الملك" موجود في كل مباراة للمنتخب.

وأشار إلى أن اسم الملك أصبح علامة مميزة "لكرة القدم الرائعة في جميع أنحاء العالم، إذ أصبح بيليه عالمياً قبل العولمة، وسحر الجماهير أينما ذهب، وأوقف مدناً حتى أنه أوقف حرباً".

وأضاف أن بيليه حصل على جوائز وتقدير حتى بعد اعتزاله اللعب عام 1977، ومن بينها لقب "رياضي القرن العشرين" الذي تمنحه اللجنة الأولمبية الدولية و"أفضل لاعب في القرن العشرين" الذي يمنحه الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

واختتم قائلاً: "عيد ميلاد سعيد يا صاحب الجلالة، شكراً لإلهام الملايين من البرازيليين والناس في العالم، لإيقاظ شغف كرة القدم في العديد من الأجيال، ولأنك مثال كبير للسحر والقوة الإيجابية للرياضة".

من جانبه، قال مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، إن بيليه "رمز "للإلهام" و"رمز" للبرازيل.

وقال المدرب البرازيلي إن أحد أعظم المشاعر في حياته كان عندما تلقى عناق بيليه وسط توتر في قرعة المجموعات لكأس العالم 2018 في روسيا.

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