زوج ديمة بياعة يكشف حقيقة انفصالهما

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بعد انتشار شائعة انفصالهما، حسم أحمد الحلو، زوج الفنانة السورية ديمة بياعة، الأمر من خلال فيديو نشره عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام".

وفيه ظهر وهو يشارك في إحدى السهرات الغنائية مع بعض الأصدقاء فيما تجلس ديمة إلى جانبه قبل أن تضع رأسها على كتفه ليحيط وجهها بيديه تعبيراً عن عاطفته تجاهها.

ويشار إلى أن الشائعة انتشرت بسبب تعليق كتبته في وقت سابق على صورة نشرها الحلو على حسابه على "إنستغرام" وجاء فيه: "الأصدقاء ليسوا منافقين".

 إلا أنها أوضحت ذلك لاحقاً وعلقت من خلال خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها الخاص: "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليقي على صورة أحمد الحلو… كان تعليقي رداً على احد الاشخاص الذي قام بوضع تعليق مسيء يمس بي شخصياً مما دفعني للرد عليه بطريقة غير لائقة تتماشى مع طبيعة التعليق وحذف التعليق بعدها".


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