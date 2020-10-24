وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات.. ونسبة نجاح إجازة التجويد 85%

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اعتمد الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات (التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي1440 1441هـ 20192020م.

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد 85.19%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 492 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 31.41%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1598 طالبًا وطالبة.
وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 28.26%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1175 طالبًا وطالبة.

ووجه وكيل الأزهر التهنئة للناجحين والناجحات متمنيًا لهم دوام الرفعة والمزيد من التفوق والنجاح.

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