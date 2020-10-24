وزيرالمالية يدلي بصوته في انتخابات"النواب".. ويؤكد لولا الاستقرار السياسى ما تحقق التقدم الاقتصادى

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
وزير المالية
وزير المالية
أحمد الشيخ
Advertisements

أدلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، بصوته فى انتخابات مجلس النواب أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.

أكد وزير المالية، أنه لولا الاستقرار السياسى، الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمه بمصر، ما تحقق التقدم الاقتصادى، وما نجحنا أيضًا فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى جعلت الاقتصاد القومى أكثر صلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى.

أشار، عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب، إلى أن الناخبين المصريين يُجَّسدون نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، على النحو الذى يُسهم تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء «مصر الحديثة»؛ ليحتل وطننا الغالى مكانته المستحقة فى مصاف البلدان المتقدمة، وينعم المواطنون بثمار التنمية المستدامة والشاملة.

أضاف الوزير أننا مستمرون فى تطوير البنية التشريعية لتحديث منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وميكنتها وتحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التحول إلى مجتمع رقمى، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة؛ بما يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير المالية لحظة ادلائه بصوته في انتخابات النواب وزير المالية انتخابات مجلس النواب

أخبار تهمك

شاهد.. كيف تغير شكل الفنان صلاح السعدني في أول ظهور له بعد فترة غياب (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة

منذ حوالي 10 ساعة

أمطار على القاهرة الكبرى.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

منذ ساعة و نصف

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

منذ ساعة و نصف

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

حسام حسن يقترب من ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

مرتضى للأهلي: صدقوني كهربا "نحس" والوداد أكبر دليل

منذ أقل من ساعتين

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

أبو شقة: صلابة الشعب وقيادته تؤكد أننا سنكون أمام معجزات كبرى في فترة وجيزة

رئيس "تشريعة البرلمان": مصر ستكون أمام معجزة كبرى في فترة وجيزة

رئيس الوزراء: لولا الاستقرار السياسى فى مصر ما تحقق التقدم الاقتصادي

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 8/12/2019

وزير المالية: الاقتصاد الرقمي يتطلب منظومة ضريبية متطورة

المالية: مصر تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن في ظل "كورونا"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

ترامب يفجر مفاجأة عن أزمة سد النهضة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

12:02 ص

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»