روسيا تعلن تسجيل قرابة 300 وفاة و16.5 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل قرابة 300 وفاة و16.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية

 

وتراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى نحو 16.5 ألف، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، في تقريرها اليومي، 16521 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 17340 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.8% من المرضى الجدد.

 

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو التي سجلت فيها 4453 إصابة جديدة.

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، رصدت خلال اليوم الأخير 296 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 283 وفاة في اليوم السابق.

 

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ1.1% خلال آخر 24 ساعة وأصبح مليونا و497167 إصابة مؤكدة منها 25821 حالة وفاة و340528 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ4658 حالة نشطة منذ أمس).

 

وتماثل 11567 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و130818 شخصا.

 

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 56.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (564 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال نحو 344.5 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

هذا ومن المقرر أن تبدأ السلطات الصحية في روسيا عمليات التلقيح الشامل ضد فيروس كورونا أواخر الشهر القادم، في انتظار توفير الشركات المصنعة للقاح الكميات الكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية.

 

وسجلت روسيا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث يخضع حاليا للاختبارات السريرية قريبا.

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