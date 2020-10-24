رئيس الوزراء يدعو المصريين للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
الفجر
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دعا رئيس الوزراء المصريين إلى المشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل هذا الشعب العظيم.

وأكد رئيس الوزراء أنه بعد إتمام انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء انتخابات مجلس النواب، يكتمل البرلمان بغرفتيه؛ ليؤديان دورهما جنبا إلى جنب، وهو الأمر الذى من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة النيابية في مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد أدلى بصوته، صباح اليوم، فى انتخابات مجلس النواب، فى لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد.

وحرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى اللجان المخصصة للاقتراع، للحماية من فيروس كورونا.

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