أورلاندو بلوم وكاتي بيري يشتريان منزلًا بـ 14 مليون دولار

قام مؤخراً الممثل البريطاني أورلاندو بلوم ،وخطيبته مغنية البوب الأمريكية كاتي بيري بشراء منزل وفخم في كومباوند مونتسيتو الراقي بمنطقة سانتا باربارا التابعة لولاية كاليفورنيا بمبلغ 14 مليون و200 ألف دولار.

وكان الثنائي الشهير أولارندو بلوم وكاتي بيري قد رحبا في شهر آب- أغسطس الماضي بقدوم ابنتهما الأولى "ديزي دوف" ، حيث قاما بشراء منزل الرئيس التنفيذي السابق لشركة : "دوراسل وكرايسلر- روبرت كيدر الذي امتلك المنزل لأكثر من 20 عاماً ،وفقاً لما ذكره موقع “فاريتي” ،وصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبني المنزل الفاخر المحاط بالأسوار والسياج على مساحة شاسعة من الأراضي تقدر ب8 آلاف و900 متراً،وسيقيم الثنائي أورلاندو بلوم وكاتي بيري وابنتهما الحديثة الولادة : ديزي دوف في كومباوند “مونتيسيتو” بمدينة سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا، مجاورين لأهم نجوم هوليوود بمن فيهما: أوبرا وينفري وروب لوي،والثنائي الملكي دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل،وابنهما آرتشي البالغ من العمر 17 شهراً.

وكان مجمع “مونتيسيتو” العقاري الضخم الرفيع المستوى قد تم بناؤه عام 1934 ،وصممه فوق سفوح التلال إدواردز وبلانكيت،وتم تجديده لاحقاً.

وبشراء أورلاندو بلوم وكاتي بيري هذا العقار المميز في مونتيسيتو بسانتا باربارا ،سينضمان إلى نادي أصحاب العقارات المترامية الأطراف المستقلة الشديدة الخصوصية،حيث يمكن للزوار الوصول إلى مقر سكنهما عبر ممر طويل جداً،محاط من الجانبين بأشجار البلوط العالية.

وكان قد شهدت فلل ومنازل كومباند “مونتيسيتو” انخفاضاً في الأسعار عام 2020،منذ أن تم إدراج المنزل المكون من طابقين الذي اشتراه الثنائي أورلاندو بلوم وكاتي بيري بسعر 20 مليون دولار في ربيع 2019 الماضي،وبعد أشهر قليلة في عام 2020 تم إدراجه بسعر أقل بلغ 16 مليون دولار،ونجح الثنائي أورلاندو بلوم وكاتي بيري في الحصول على تخفيض جيد وصل إلى مليوني دولار،فحصلا عليه بمبلغ 14 مليون و200 ألف دولار