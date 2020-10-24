ساسولو يخطف نقطة ثمينة من تورينو بالدوري الإيطالي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:26 ص
تورينو وساسولو
تورينو وساسولو
وكالات
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حقق ساسولو مفاجأة بعد أن أنهى مباراته ضد تورينو بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم في الدوري الإيطالي.

وتقدم تورينو في الدقيقة 33 بعد أن أخفق الروماني فلاد تشيريتشيس مدافع ساسولو في تشتيت تمريرة عرضية من ميرجيم فويفودا ليسجل منها كارول لينتي من مسافة قريبة.

وأدرك صاحب الضيافة التعادل في الدقيقة 71 بواسطة فيليبي ديوريتشيتش بعد عمل رائع من البديل ميرت مولدر لكن تورينو رد بشكل رائع بهدفين سريعين.

واستعاد أندريا بيلوتي التقدم في الدقيقة 77 قبل أن ينهي ساسا لوكيتش هجمة بشكل رائع بعدها بدقيقتين.

لكن ساسولو، الذي كان بوسعه تخطي ميلان للمركز الأول حال فوزه، رد بهدفين ليحصل على نقطة.

وقلص تشيريتشيس الفارق بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 84 قبل أن يعادل فرانشيسكو كابوتو النتيجة 3-3 بضربة رأس.

ورفع ساسولو رصيده إلى 11 نقطة من 5 مباريات متأخراً بنقطة عن ميلان الذي لعب أربع مباريات، ويحتل تورينو المركز قبل الأخير بعد أن حقق أول نقطة له هذا الموسم.

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ساسولو رياضة تورينو بيلوتي اخبار الرياضة

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