صابر الرباعي نجم حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلنت دار الأوبرا المصرية بدء فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، من أول نوفمبر المقبل ويستمر 10 أيام متواصلة على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية )، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

وتقام الفعاليات تحت عنوان "مستقبل الموسيقى العربية.. ما بعد الازمة" وتطبق خلال الحفلات كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقرر إسناد مهمة إحياء حفل الختام للنجم التونسي صابر الرباعي.

وتضم فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 28 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 93 فنان من 5 دول عربية هي مصر، لبنان، الاردن، العراق وتونس، منهم 82 مطرب ومطربة.

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