السيطرة على حريق في محلات الباعة بمحطة مصر بالإسكندرية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من على حريق هائل نشب في عدد من  محلات الباعة بمنطقة محطة مصر، دون حدوث أي من الإصابات. 

وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق بعدد من المحال التجارية الكائنة علي شريط ترام محطة مصر.
 
وعلي الفور، انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى بأسلاك الكهرباء، مما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى باقى المحال التجارية.

  تم تحرير المحضر اللأزم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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حريق الاسكندرية

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