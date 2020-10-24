متي سيتم إعادة التداول على سهم "بنك التجاري الدولى" بعد استقالة رئيسه؟

كشفت هيئة الرقابة المالية أنها قررت عودة التداولات على سهم بنك التجاري الدولي بالبورصة المصرية في جلسة غدا الأحد بعدما أوقفت التداولات عليه في جلسة الخميس الماضي.





وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت أنها اوقفت التداولات على أسهم بنك التجاري الدولي جلسة الخميس الماضي ولم توضح أسبابها في ذلك، إلا أنه ظهر يوم الجمعة تقديم رئيس مجلس الإدارة هشام عز العرب استقالة بناء على طلب البنك المركزي المصري بعد اكتشافه مخالفات جسيمة متنافية للاعراف المصرفية، وقد تم تعين خلفا له رئيس لجنة الحوكمة والترشيحات بالبنك شريف سامي كرئيس غير تنفيذ للبنك.





وأوضحت هيئة الراقبة المالية، أن استئناف التداول على سهم بنك التجاري الدولي يأتي في ضوء نشر البنك بيان توضيحي حول تعديلات مجلس الإدارة على أن يقوم البنك بإرسالها إلى البورصة لنشرها على شاشات التداول قبل بدء التعاملات.