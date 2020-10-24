محافظ قنا: انتظام سير انتخابات مجلس النواب 2020

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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ترأس كمال شلبى سكرتير عام المحافظة غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2020 والتي تستمر لمدة يومين السبت والأحد بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءا تنفيذا لتوجيهات اللواء أشراف الداودى محافظ قنا.



وأكد كمال شلبى على انتظام سير العملية الإنتخابية لانتخابات مجلس النواب وفتح اللجان فى مواعيدها مؤكدا على ان غرفة العمليات تباشر أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أى طوارئ.



جدير بالذكر ان محافظة قنا تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركز إنتخابى وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب 2 مليون و34 الف و373 مواطن.

محافظ قنا: انتظام سير انتخابات مجلس النواب 2020
محافظ قنا: انتظام سير انتخابات مجلس النواب 2020
محافظ قنا: انتظام سير انتخابات مجلس النواب 2020
محافظ قنا: انتظام سير انتخابات مجلس النواب 2020
محافظ قنا: انتظام سير انتخابات مجلس النواب 2020
محافظ قنا: انتظام سير انتخابات مجلس النواب 2020

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