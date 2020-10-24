مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي وسعد نبيل/ تصوير: بلال أحمد ومصطفى
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فتحت اللجان الانتخابية بدائرة طامية بمحافظة الفيوم، أبوابها أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك لاختيار ممثليهم داخل المجلس.


وفي ذات الإطار، تفقد الدكتور مصطفى ثابت المرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة طامية وسنورس، اللجان الفرعية لمدرسة الروبيات الابتدائية، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

وشهدت المدرسة، تواجد أمني مكثف، وسط إقبال كبيير من جانب الناخبين، وذلك قبل بدء عملية التصويت بدقائق.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى فى محافظات: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، أيام يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، فى الداخل.

ويتنافس المرشحون على 568 مقعدًا فى مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوًا، ليبلغ إجمالى عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.

وتكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)
مصطفى ثابت يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة الروبيات بالفيوم (صور)

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