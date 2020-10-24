الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل اللافتات الدعائية أمام مقار التصويت

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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قام حي أول المنتزه بالإسكندرية بتمزيق اللافتات الانتخابية لمرشحين مجلس النواب المتواجد أمام مقار الانتخابية، وذلك تفعيلا للصمت الانتخابي وعدم تواجد أية دعاية أمام مقار التصويت.


وتشهد اللجان الانتخابية في محافظة الإسكندرية إقبال عدد من الناخبين، وقد شهد اللجان توافد الرجال والنساء.
وقد تجهزت المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين بتواجد مظلات، مقاعد، كما يتم مرور الناخبين عبر البوابات الإلكترونية، ويتم تفتيش الوافدين.




وانطلق اليوم السبت في التاسعة صباحا مارثون أول أيام التصويت بالداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها ألف و879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، حيث تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين غدا وبعد غد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
عدد الناخبين
أعلنت محافظة الإسكندرية عن أن أن إجمالي عدد الناخبين يبلغ ٤ مليون و٦٧ ألف و٩٠١ ناخب، أن المحافظة تضم ٦ لجان عامة، و٣٦٣ مركز ومقر انتخابي، و‏ ١١٦٠ لجنة فرعية.
غرفة عمليات
وتعقد المحافظة غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكافة المديريات وشركات المرافق والتواجد للأحياء ميدانيًا على مدار الساعة قبل وأثناء فترة الانتخابات وحتى إعلان النتيجة، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ومدى الإقبال على اللجان واستقبال كافة البلاغات من المواطنين ورصد أى مخالفات أو شكاوى خلال فترة الإنتخابات والإسراع فى حلها.
تجهيز المقارات الانتخابية
كما أعلنت المحافظة عن تجهيز المقرات والمراكز الانتخابية، وأنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية والشباب والرياضة والمنطقة الازهرية بالإسكندرية والجهات الأخري المشاركة، وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة والأخذ في الإعتبار الإجراءات الإحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ واتباع اشتراطات التباعد، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للجان الفرعية بالمراكز الانتخابية.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالمرور على مواقع اللجان حتي انتهاء العملية الانتخابية مع مراجعة موقف النظافة والمخلفات والاشغالات بالقرب من لجان التصويت وتلافي وجود أي تجمعات للمياه ومراجعة الإضاءة العامة خلال الفترات المسائية.
وكذا انشاء غرفة عمليات بكل حي والتنسيق مع شركات المرافق على مدار ٢٤ ساعة مع قيام شركة الكهرباء بتدعيم الأحياء بأطقم للتدخل السريع متواجدين داخل الحي بالإضافة إلى فرق متنقلة.
تجهيز المرافق
وفيما يخص بتكليفات المحافظ لشركات المرافق والخدمات فتم التشديد علي قيام شركة توزيع الكهرباء بتنفيذ خطة عدم انقطاع التيار الكهربي عن المراكز الانتخابية وتوفير تغذية من المحطات البديلة في حالة أي حدث عرضي. ورفع درجة الاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة، كمصدر تغذية بديل لمواجهة أي أزمة والتنسيق مع الأحياء من خلال فرق الطوارئ والتأكيد على قيام شركة الكهرباء بتأمين اللجنة العامة بعمل مغذيات بديلة، وكذا قيام شركات المرافق ( الصرف الصحي والغاز والاتصالات ) بتفعيل غرفة العمليات وتوفير أطقم للتدخل السريع عند الاحتياج.
استعداد المستشفيات
وفيما يخص القطاع الصحي فتم توفير عددا من الكراسي المتحركة للجان لمساعدة كبار السن والمرضى، فضلًا عن التشديد على رفع درجة الاستعداد بالإسعاف والمستشفيات المخصصة لتأمين عملية الاقتراع، مع توفير عدد من الأسرة اللازمة بالمستشفيات لمواجهة أية حدث مع قيام مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات جامعة الإسكندرية ومستشفيات القوات المسلحة في حالة الضرورة.
الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل اللافتات الدعائية أمام مقار التصويت
الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل اللافتات الدعائية أمام مقار التصويت
الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل اللافتات الدعائية أمام مقار التصويت
الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل اللافتات الدعائية أمام مقار التصويت
الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل اللافتات الدعائية أمام مقار التصويت
الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل اللافتات الدعائية أمام مقار التصويت

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