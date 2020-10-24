بيكيه يهاجم إدارة برشلونة قبل الكلاسيكو

هاجم جيرارد بيكيه، قلب دفاع برشلونة، إدارة الفريق، قبل ساعات من إنطلاق مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد اليوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.





وقال بيكيه في تصريحات صحفية لصحيفة "La Vanguardia" الإسبانية: "لا أريد التطريق لعلاقتي مع أي شخص".





وتابع: "أرى أن انفاق النادي لعدة أموال لانتقاد أشخاص شيئاً مشيناً للغاية، وكانت هناك العديد من القضايا في الشبكات الاجتماعية".





واستطرد: "طلبنا من بارتوميو توضيحات بشأن الهجوم على اللاعبين، وقال لي لا أعرف، ثم نرى أن الشخص ما زال موجوداً في النادي".





وأردف: "أتعجب من عدم تواجد بعض أساطير النادي مثل تشافي وبويول وفالديز، هناك شيئاً ما يسير على نحو خاطئ".





وأتم: "عليك أن تحافظ على وجود هؤلاء الأشخاص في النادي دائماً، إنهم جزءاً من تاريخ برشلونة".











