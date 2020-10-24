التشكيل المتوقع لريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:39 ص
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
وكالات
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يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في الساعة الرابعة عصر اليم على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

 

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، كالآتي:

 

ريال مدريد

 

حراسة المرمى: كورتوا.

 

الدفاع: ميندي - راموس - فاران - ناتشو.

 

الوسط: كروس - كاسيميرو - فالفيردي.

 

الهجوم: أسينسيو - بنزيما - فينيسيوس.

 

برشلونة

 

حراسة المرمى: نيتو.

 

الدفاع: ألبا - بيكيه - لينجليه - دست.

 

الوسط: بوسكيتس - دي يونج - كوتينيو.

 

الهجوم: فاتي - ميسي - جريزمان.

 

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا بـ10 نقاط من 5 مباريات، بينما برشلونة في المركز العاشر بـ7 نقاط من 4 مباريات.

 

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