بدء تنافس 77 مرشحًا في انتخابات النواب بالأقصر لاختيار 3 مقاعد بالبرلمان

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انطلق منذ قليل، ماراثون انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر،، وسط اجراءات أمنية مشددة، بثلاث دوائر انتخابية.



ويشهد ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في محافظة الأقصر، تنافس 77 مرشحًا بثلاث دوائر انتخابية لاختيار 3 أعضاء على مقعد الفردي.

وفتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام المواطنين، معلنة بذلك انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، في موعدها المقرر بالساعة التاسعة صباحًا دون تأخر بكافة اللجان، حيث يبلغ عدد من يحق لهم التصويت على مستوى المحافظة 836ألف، و759 ناخبًا وناخبة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 وأجرى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، جولة مرورية، مساء أمس الجمعة، على عدد من اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، برفقة عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم، وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب التي من المقرر أن تُجرى على مدار يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر 2020، وذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وخلال الجولة، اطمأن نائب محافظ الأقصر، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

