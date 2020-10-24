بدء تنافس 77 مرشحًا في انتخابات النواب بالأقصر لاختيار 3 مقاعد بالبرلمان
السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:23 ص
طاهر الحساني
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انطلق منذ قليل، ماراثون انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر،، وسط اجراءات أمنية مشددة، بثلاث دوائر انتخابية.
ويشهد ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في محافظة الأقصر، تنافس 77 مرشحًا بثلاث دوائر انتخابية لاختيار 3 أعضاء على مقعد الفردي.
وفتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام المواطنين، معلنة بذلك انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، في موعدها المقرر بالساعة التاسعة صباحًا دون تأخر بكافة اللجان، حيث يبلغ عدد من يحق لهم التصويت على مستوى المحافظة 836ألف، و759 ناخبًا وناخبة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 وأجرى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، جولة مرورية، مساء أمس الجمعة، على عدد من اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، برفقة عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم، وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب التي من المقرر أن تُجرى على مدار يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر 2020، وذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
وخلال الجولة، اطمأن نائب محافظ الأقصر، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
ويشهد ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في محافظة الأقصر، تنافس 77 مرشحًا بثلاث دوائر انتخابية لاختيار 3 أعضاء على مقعد الفردي.
وفتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام المواطنين، معلنة بذلك انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، في موعدها المقرر بالساعة التاسعة صباحًا دون تأخر بكافة اللجان، حيث يبلغ عدد من يحق لهم التصويت على مستوى المحافظة 836ألف، و759 ناخبًا وناخبة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 وأجرى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، جولة مرورية، مساء أمس الجمعة، على عدد من اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، برفقة عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم، وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب التي من المقرر أن تُجرى على مدار يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر 2020، وذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
وخلال الجولة، اطمأن نائب محافظ الأقصر، على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.