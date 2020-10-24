البرازيل تسجل 30026 إصابة و571 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، 30026 إصابة و571 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت البرازيل، تراجعًا طفيفًا من ناحية الإصابات، إذ أعلنت السلطات الصحية الخميس عن تسجيل 33862 إصابة و497 وفاة بالفيروس.

وأوضحت الصحة البرازيلية، أن إجمالي حالات الإصابة بالوباء بلغ أكثر من 5.3 مليون منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 156471 حالة.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات.