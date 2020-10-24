الفيوم تشهد بدء التصويت لأختيار أعضاء البرلمان 2020

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تشهد محافظة الفيوم، اليوم السبت، بدأ التصويت لأختيار أعضاء مجلس النواب 2020، ضمن محافظات المرحلة الأولى، وتشهد المحافظة تنافس 98 مرشحا لأنتخابات مجلس النواب على 19 مقعدا، وهو نصيب المحافظة من المقاعد بمجلس النواب القادم بنظامى القائمة والفردى، ودفعت القائمة الوطنية من أجل مصر بـ 9 مرشحين للمنافسة على 9 مقاعد بنظام القائمة، ونفس الحال فى قائمة نداء مصر، حيث دفعت بـ9 مرشحين أيضا.



وعلى مستوى المقاعد الفردية فقد تم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية مخصص لها 10 مقاعد فردية يتنافس عليها 80 مرشحا، الدائرة الأولى مقرها مركز الفيوم ومكوناتها الإدارية مركز الفيوم، أقسام: أول الفيوم – ثان الفيوم – الفيوم الجديدة وخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 11 مرشحا.



والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا مكوناتها الإدارية مركز إطسا وخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 21 مرشحا، والدائرة الثالثة مقرها مركز سنورس مكوناتها الإدارية مركزا: سنورس – طامية وخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 27 مرشحا، والدائرة الرابعة مقرها مركز أبشواى مكوناتها الإدارية مراكز: أبشواى – يوسف الصديق – الشواشنة وخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 21 مرشحا



وكان تم تجهيز 633 لجنة فرعية موزعين على 284 مقرًا انتخابيًا بجميع مراكز وقرى المحافظة، لإستقبال 2 مليون و9 ألاف و229 ناخبًا، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة.



حيث تم تجهيز عدد 174 لجنة فرعية موزعين على 63 مقرًا انتخابيًا بالدائرة الأولى التى تضم مركز شرطة الفيوم، وقسمي أول وثان شرطة الفيوم، لاستقبال 585 ألف و97 ناخبًا لهم حق التصويت بالدائرة، وفي الدائرة الثانية بمركز شرطة إطسا، تم تجهيز 136 لجنة فرعية موزعين على 75 مركزا انتخابيًا، لاستقبال 396 ألف و365 ناخبًا، وفي الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي سنورس وطامية تم تجهيز 182 لجنة فرعية، موزعين على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 594 ألف و60 ناخبًا، وفي الدائرة الرابعة التى تضم مراكز شرطة أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة، تم تجهيز 141 لجنة فرعية موزعين على 73 مركزًا انتخابيًا، لاستقبال 433 ألف و707 ناخبًا.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب " 01553105105 ".

