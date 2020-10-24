أسعار اللحوم البيضاء اليوم السبت 24-10-2020

شهدت اسعار البيض على مستوي الجمهورية استقرار في جميع المحلات، اليوم السبت 24-10-2020، مع تحقيق مصر الأكتفاء الذاتي منه.

وسجل سعر كارتونة البيض ما تراوحت قيمته بين 37 جنيه إلى 38 جنيه للطبق الواحد الذي يحتوي على 30 بيضة.

ويبلغ معدلات إنتاج البيض في مصر نحو 13 مليار بيضة سنويا وحققت مصر أكتفاء ذاتيا منه منذ عدد من الأعوام.

وعلى صعيد اسعار الدواجن اليوم السبت 24-10-2020، فقد شهدت هي الأخري استقرار حول مستويات 24 جنيه و26 جنيه للكيلو، بينما استقرت اسعار البط عند 40 جنيه للكيلو.