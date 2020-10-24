مرتضى للأهلي: صدقوني كهربا "نحس" والوداد أكبر دليل

هنأ مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك نظيره الأهلي لفوزه على مضيفه الوداد المغربي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "أهنىء الأهلي النادي المصري على فوزه على الوداد وتأهله لنهائي العرس القاري.. الأهلي حسم البطاقة مبكرا منذ فوزه في المغرب بلقاء الذهاب".

وأضاف مرتضى: "محمود كهربا لاعب نحس عندما دخل بديلا حل معه النحس وسجل الفريق المغربي هدفه الوحيد".

وكان الأهلي قد حجز تذكرة النهائي، بعد تجاوزه عقبة الوداد المغربي بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة (5-1) في مجموع مباراتي الدار البيضاء والقاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي، سيلعب في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، مع الفائز من لقاء الزمالك المصري والرجاء المغربي.