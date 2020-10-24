بدء أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب بلجان محافظة قنا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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انطلقت منذ قليل، أعمال الإقتراع في لجان الانتخابات البرلمانية في لجان محافظة قنا، وسط إقبال ضعيف، مع بداية اول ايام التصويت.

وكانت اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، استعدت لاستقبال الناخبين، الراغبين بالأدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 بقرابة 670 لجنة فرعية موزعة على جميع مراكز المحافظة.
وبلغ إجمالي المرشحين المحتملين في جميع الدوائر، 138 مرشحا، منهم في دائرة مركز وبندر قنا 37 مرشحا، يتنافسون على مقعدين، وقوص وقفط ونقادة 41 مرشح، يتنافسون على مقعدين ونجع حمادي ودشنا والوقف 31 مرشح، يتنافسون على 3 مقاعد، وأبوتشت وفرشوط 29 مرشح، يتنافسون على مقعدين.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم تفقد عدد من المقرات الانتخابية بمدن أبو تشت وفرشوط ونجع حمادي والوقف للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس النواب.

وأكد الداودي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سوف تسخر كافة إمكانياتها لتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الإنتخابية حيث وفرت استراحات وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما جرى التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري ومديرية الصحة لتوفير متطوعين من الشباب والفتيات لتنظيم دخول وخروج الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي.
كما تفقد المحافظ مقرات إقامة المشرفين على الانتخابات للتأكد من جاهزيتها مؤكدا على أنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم جميع اللجان الانتخابية داعيا جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري.

جدير بالذكر أن المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزا انتخابيا وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 2 مليون و34 ألفًا و373 مواطنا.

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