إصابة الرئيس البولندي اندريه دودا بفيروس كورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبرر عاجل لها، اليوم السبت، بإصابة الرئيس البولندي اندريه دودا، بفيروس كورونا المستجد.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في بولندا، تسجيل 3003 حالات إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 75 حالة وفاة جديدة.

 

وتكافح بولندا الزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تقوم بفرض قيود جديدة في محاولة لتفادي الإغلاق الكامل.

 

وكشفت السلطات الصحية البولندية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل الى 107319 إصابة مؤكدة بكورونا، أما الوفيات بين المصابين فبلغت 2792 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بولندا إصابة الرئيس البولندي

أخبار تهمك

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يوم

الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. كيف تغير شكل الفنان صلاح السعدني في أول ظهور له بعد فترة غياب (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. عمرو أديب لـ الأهلي: "متجيبوش حسين الشحات في النهائي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى للأهلي: صدقوني كهربا "نحس" والوداد أكبر دليل

منذ أقل من نصف ساعة

آسر ياسين يكشف عن سبب اصطحاب أولاده لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أول حكومة في العالم تخضع للحجر الصحي بسبب "كورونا"

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العالم إلى أكثر من 800 ألف مصاب

ولاية نيويورك تعلن 758 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 216582

عُمان تسجل 290 إصابة "كورونا" جديدة وشفاء 476 بالكويت

المكسيك تسجل 650 حالة وفاة و4916 إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

10:36 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»