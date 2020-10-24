إصابة الرئيس البولندي اندريه دودا بفيروس كورونا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبرر عاجل لها، اليوم السبت، بإصابة الرئيس البولندي اندريه دودا، بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في بولندا، تسجيل 3003 حالات إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 75 حالة وفاة جديدة.

وتكافح بولندا الزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تقوم بفرض قيود جديدة في محاولة لتفادي الإغلاق الكامل.

وكشفت السلطات الصحية البولندية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل الى 107319 إصابة مؤكدة بكورونا، أما الوفيات بين المصابين فبلغت 2792 حالة وفاة.