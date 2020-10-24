أسعار الدولار تستقر في بداية تعاملات اليوم السبت 24-10-2020 بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي

استهلت أسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري تعاملاتها، اليوم السبت، في البنوك المصرية على استقرار عند مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الدولار خلال تعاملات الاسبوع الماضي ارتفاعات طفيفة فقط بلغت نحو 2 قرشا، وهي أول ارتفاعات يسجلها منذ فترة كبيرة.





وافتتحت أسعار الدولار اليوم السبت الموافق 24-10-2020 أسعارها في البنوك المصرية كالأتي:

سعر الدولار في البنك المركزي : 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولى: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك المصرية :