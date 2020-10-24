الوطنتية للانتخابات لـ الناخبين: "صوتكم واجب" (فيديو)

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قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كل أطراف منظومة العملية الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية في محافظات المرحلة الأولى التي تضم 14 محافظة وتستمر لمدة يومين السبت والأحد، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2020، بقناة صدى البلد، أن الهيئة قامت بتعيين موظف منسق طابور من أجل تنظيم عملية الدخول إلى اللجان والتأكد من التباعد الاجتماعي، مؤكدا على أن ارتداء الكمامة الطبية فرض على الجميع المشاركين في المنظومة الانتخابية، مع توفير كمامات مجانية أمام اللجان، حيث اتخذت الهيئة الوطنية للانتخبات كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كل أطراف منظومة العملية الانتخابية.

وكشف أن الهيئة الوطنية للانتخابات سمحت لكل المنظمات ووسائل الإعلام المحلية والعالمية التي تقدمت بطلب للتغطية الإعلامية في كافة اللجان التي تعمل بداية من اليوم حتى غدا الأحد ولها حق المتابعة في حال وجود إعادة في الانتخابات.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أنه ممنوع إجراء أي دعاية انتخابية في محيط اللجان الانتخابية، موضحا أنه تم إعداد غرفة عمليات لمتابعة كافة الشكاوي والاستفسارت وحددت خط ساخن 19826 للرد على كافة الاستفسارات والشكاوى للعملية الانتخابية بداء من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، مؤكدا أنه لم ترد أي شكاوى بشأن وجود مال سياسي في العملية الانتخابية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد اللجان الفرعية التي تعمل اليوم 10 ألاف و240 لجنة فرعية في 14 محافظة ويشرف عليها حوالي 12 ألف قاضي أصلي واحتياطي وعدد المرشحين للمرحتلين الفردي حوالي 3963 مرشح والقوائم 1136 قائمة في المرحلتين.

ووجه المستشار لاشين إبراهيم رسالة إلى الناخبين إن اليوم هو الأول من الاستحقاق الدستوري من انتخابات مجلس النواب، وقال لكافة الناخبين إن صوتكم حق وواجب والمشاركة في الانتخابات هو ترسيخ لقواعد الديمقراطية والشرعية والمشاركة تمنح الحيوية للعملية السياسية والضمانة الأهم لنزاهة الانتخابات هي المشاركة الشعبية الواسعة فأنتم أصحاب حضارة أظهروا للعالم أجمع أن نتمائهم للمصر غير أي انتماء غير انتماء لصالح مصر وصوتكم من أجل مصر.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة لا سلطة عليها لأحد تدير الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وهي مختصة بالإدارة والإشراف على كافة الانتخابات ومن ضمنها مجلس النواب، ومن الضمانات لنزاهة الانتخابات وجود جهاز تنفيذي يرأسه مستشار وقاض على كل صندوق انتخابي.



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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب 2020، المقرر عقدها يومي ٢٤ و٢٥ من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وشددت الوزيرة على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، والالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الانتخابية طوال فترة انعقاد الانتخابات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 1411 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، يتم توزيعها على المقار الانتخابية، ومحافظات الجمهورية.



وأشار إلى أن الوزيرة وجهت بانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة خلال هذه الفترة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات على مدار الـ 24 ساعة، والتي يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات، مؤكدًا التنسيق المستمر بين الوزارة والسادة المحافظين، ومديريات الصحة، والتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للانتخابات، والفرق الطبية المتواجدة بمقار اللجان، وذلك للاستجابة السريعة لأي طاريء، ورفع تقرير لحظي إلى الوزيرة بجميع المستجدات.



ولفت إلى ضرورة التزام المراقبين بارتداء الكمامات طوال فترة عملهم، والتهوية الجيدة لقاعات اللجان الانتخابية حيث يفضل الأماكن المفتوحة وعدم استخدام أجهزة تكييف الهواء، بالإضافة إلى اتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كافة القاعات المخصصة للعملية الانتخابية وتطهير￼ الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه، ومراعاة المسافات بين الناخبين أثناء الدخول، ونشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات

الوقائية اللازمة للحماية من العدوى.



وتابع أنه يتم عمل مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة أو أي أعراض تنفسية ( الكحة وضيق التنفس ) وتوجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بتوافر الفرق الطبية المدربة داخل المقار الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية اللائقة للناخبين والمواطنين.



وأضاف أنه في حالة الاشتباه بإصابة ناخب، مراقب، أو موظف داخل المقار الانتخابية، يتم تحويله لأقرب مستشفى لتقييم حالته الصحية واتخاذ اللازم، وإعطاء العلاج، كما يتم إبلاغ الإدارة الصحية أو المنطقة الطبية بالحالة المشتبهة لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها، ومتابعة المخالطين في حالة الإصابة لمدة أسبوعين.

