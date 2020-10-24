رايان راينولدز يشارك بالانتخابات الأمريكية للمرة الأولى بعد تجنيسه

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عبر النجم الكندي رايان راينولدز عن سعادته بمشاركته في الاستفتاء التمهيدي للانتخابات الامريكية للمرة الأولى، بعد حصوله على الجنسية الأمريكية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، منشور لرايان، قام بنشره عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور انستجرام، لدى عودته من مركز الاقتراع برفقة زوجته الممثلة الامريكية بليك ليفلي.

ووجهت بليك التهاني لزوجها النجم الكبير رايان راينولدز عبر منشور لها على حسابها الخاص على انستجرام ايضا.

