تحطم طائرة أمريكية في في ولاية ألاباما

تحطمت طائرة تدريب من طراز T-6B Texan II تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية ألاباما، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وكتبت البحرية الأمريكية، تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها إن الحادث أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها.

وأضافت البحرية الأمريكية، أن "طائرة من طراز T-6B Texan II تحطمت في فولي بولاية ألاباما اليوم في حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (01:00 من يوم السبت بتوقيت موسكو). لم ينج أحد من أفراد الطاقم المؤلف من شخصين".

وأوضحت الشرطة في دائرة بالدوين، حيث تحطمت الطائرة، أنه لم تقع إصابات بين المدنيين. وخلال الحادث، فقط اندلع حريق امتد إلى مبنى قريب. وتجري وزارة الدفاع والبحرية الأمريكية تحقيقا، في ملابسات وأسباب الكارثة.