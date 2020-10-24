جيرارد ديبارديو يتحدث العربية في حفل افتتاح مهرجان الجونة





حضر الممثل الفرنسي، جيرارد دي بارديو، حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس الجمعة، وذلك وسط مطالب جهات مصرية بمقاطعة المهرجان بسبب دعم الفنان للإحتلال الإسرائيلي.





وصعد ديبارديو على المسرح لتسلم جائرة الإنجاز الإبداعي، ثم ألقى على الحاضرين التحية بالعربية قائلا: "سلام عليكم ع المصري".





وتابع: "يسعدني أن أكون هنا في مصر مكاني المفضل دائما".





ووقع عدد كبير من السينمائيين المصريين والعرب وشخصيات عامة على قائمة لرفض تكريم الممثل الفرنسي الداعم لإسرائيل، جيرارد ديبارديو في المهرجان.





وكان أبرز الموقعين على البيان، السيناريست بشير الديك، والمخرج على بدرخان، والمخرج محمد فاضل، والمخرج علي عبدالخالق، والفنانة فردوس عبدالحميد، والفنان عبدالعزيز مخيون.





كما أصدر عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين بيانا يرفضوا فيه تكريم المهرجان للممثل الفرنسي.





وأصدرت الاتحاد العام للنقابات الفنية، الذي تنضوي تحت لوائه النقابات السينمائية والموسيقية والتمثيلية، بيانا يعلن فيه مقاطعته مهرجان الجونة السينمائي.





ومن الملاحظ أن جيرارد ديبارديو لم يسر على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الرابع، على عكس كافة الفنانين المدعوين للحفل.





ورفضت إدارة المهرجان الانتقادات الموجهة إليها، وقالت إنها لن تتراجع عن قرار تكريم جيرارد ديبارديو، احتفالا بمسيرته الطويلة في عالم السينما.