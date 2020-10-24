طقس اليوم السبت.. أمطار رعدية في بعض المناطق

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 24 أكتوبر 2020، وجاءت كالتالي:

طقس السبت نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على الوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة مثيرة للأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أقصى الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

طقس السبت ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى.
- فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري والبحيرة، كفر الشيخ.
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية؛ الإسكندرية.
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشرقية من القناة؛ دمياط، بورسعيد.
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض البحر المتوسط يتزامن معه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 19 والعظمى 28
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 26
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 18 والعظمى 24
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 19 والعظمى 25
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 24 والعظمى 26
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 29
درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في رفح الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في نخل الصغرى 17 والعظمى 28
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في طابا الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في الطور الصغرى 23 والعظمى 27
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 32
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 28
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 17 والعظمى 29
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 30
درجات الحرارة في قنا الصغرى 20 والعظمى 31
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 20 والعظمى 32
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 23 والعظمى 34
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 18 والعظمى 31
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 27 والعظمى 33
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 32
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 32

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