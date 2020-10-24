شاهد.. كيف تغير شكل الفنان صلاح السعدني في أول ظهور له بعد فترة غياب (صورة)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:26 ص
بوابة الفجر
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أطل الفنان المصري الغائب عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، صلاح السعدني، على جمهوره ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظهور نادر له، بمناسبة عيد ميلاده الـ77.

وشارك الفنان أحمد صلاح السعدني، صورة حديثة لوالده عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، والتي هنأه فيها بعيد ميلاده قائلا: "كل سنة وإنت بخير وصحة وسعادة ربنا يخليك لينا يا عمدة".

وأكدت زوجة صلاح السعدني أن حالته الصحية مستقرة، وأنه يتعايش مع بعض الأمراض المزمنة التي أصابته، مثل ضغط الدم والسكري، لكنه لا يستطيع بذل مجهود كبير.

وأشارت إلى أن أسرته تحتفل بعيد ميلاده في إطار عائلي محدود يقتصر على الأبناء والأحفاد كعادتها.

وتابعت أن الفنان عادل إمام يحرص على التواصل دائما مع زوجها ويطمئن عليه باستمرار.

ويعد صلاح السعدني من أبرز نجوم الثمنانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويزخر مشواره الفني بالعديد من الأعمال الفنية الناجحة، منها تجسيده دور "العمدة سليمان غانم" في مسلسل "ليالي الحلمية"، ومسلسلات "أبنائي الأعزاء شكرا"، و"النوة"، و"أرابيسك"، إلى جانب أفلام "درب الهوى" و"تحت الصفر" و"كراكيب".

شاهد.. كيف تغير شكل الفنان صلاح السعدني في أول ظهور له بعد فترة غياب (صورة)
شاهد.. كيف تغير شكل الفنان صلاح السعدني في أول ظهور له بعد فترة غياب (صورة)

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شاهد.. كيف تغير شكل الفنان صلاح السعدني في أول ظهور له بعد فترة غياب (صورة)

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