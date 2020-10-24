شاهد.. كيف تغير شكل الفنان صلاح السعدني في أول ظهور له بعد فترة غياب (صورة)





أطل الفنان المصري الغائب عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة، صلاح السعدني، على جمهوره ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظهور نادر له، بمناسبة عيد ميلاده الـ77.





وشارك الفنان أحمد صلاح السعدني، صورة حديثة لوالده عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، والتي هنأه فيها بعيد ميلاده قائلا: "كل سنة وإنت بخير وصحة وسعادة ربنا يخليك لينا يا عمدة".



