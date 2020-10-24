الفجر الفني ثقافة الفجر الفني روسيا تحتفل بالذكرى الـ150 لميلاد آخر شاعر بين النبلاء السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:38 ص وكالات Advertisements Advertisements أخبار تهمك الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي منذ حوالي 6 ساعات تعليق ناري لـ "أديب" على رحيل هشام عز العرب عن إدارة بنك "CIB" منذ حوالي 5 ساعات ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو) منذ حوالي 6 ساعات الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة منذ يوم عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا منذ حوالي 5 ساعات آسر ياسين يكشف عن سبب اصطحاب أولاده لمهرجان الجونة السينمائي (فيديو) منذ ساعة و 22 دقيقة "المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي منذ حوالي 10 ساعات الأهلي يكشف سر استبعاد صالح جمعة منذ حوالي 4 ساعات الأهلي يستقر على بيع الثنائي الإفريقي منذ ساعتين مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي منذ حوالي 10 ساعة نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام منذ حوالي 7 ساعات منة شلبي تخطف الأنظار على الريد كارت في افتتاح مهرجان الجونة منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. ترامب: لقاح كورونا سيظهر خلال أسابيع.. وبايدن حصل على أموال من روسيا منذ يوم أول تعليق من حسن شاكوش على أنباء إلقاء القبض عليه منذ حوالي 5 ساعات بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد منذ حوالي 12 ساعة