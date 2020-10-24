إصابة وزير خارجية سلوفينيا بفيروس كورونا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
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أعلنت وكالة سلوفينيا الرسمية، اليوم، إصابة أنزيه لوغار وزير الخارجية، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد أن قام بجولة هذا الأسبوع في إستوتيا وليتوانيا ولاتفيا.

 

ونقلت وكالة (إس.تي.ايه) للأنباء أن الفحوص أثبتت أمس الجمعة إصابة الوزير بالفيروس، ونقلت عن بيان أصدرته وزارة الخارجية أن لوجار، الذي لا يعاني من أي أعراض للمرض وأجرى له فحص اعتيادي، سيعزل نفسه لمدة عشرة أيام كما سيفعل مخالطوه.

 

وكانت سلوفينيا أعلنت حظر التجول وعزلًا جزئيًا بعد أن ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بنحو ضعفين خلال الأسبوعين الماضيين ليصل إلى 19300 حالة إضافة إلى 216 وفاة.

 

وبلغ عدد الإصابات الجديدة الجمعة 1656 فيما سجلت خمس وفيات.

 

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