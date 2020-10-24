زيدان يحسم موقف مشاركة راموس في الكلاسيكو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 07:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن جاهزية سيرجيو راموس مدافع الفريق لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.

وكان راموس قد تعرض للإصابة خلال مباراة قادش في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، وغاب عن مباراة شاختار وانتهت أيضًا بفوز الفريق الأوكراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "كلاسيكو دون جمهور؟ نعلم ما سنجده في برشلونة، ملعب فارغ لكنه دائمًا ما يكون مميزًا، من المهم أن نبدأ المباراة بشكل جيد".

وتابع "راموس؟ هو قائدنا لكننا لن نجازف به، لقد تعافى وسيكون معنا، وهو على وشك أن يكون جاهزًا بنسبة 100%".

وواصل: "بدأنا بشكل سيئ وكان من الصعب علينا اللعب، ما نريده هو التحضير لمباراة الغد، علينا أن نتقبل الأمور حين لا تسير بشكل منتظم، لكن من المهم أن نظهر قوتنا".

وأضاف: "كلاسيكو الشباب؟ الكلاسيكو هو الكلاسيكو، أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة رغم الموقف الحالي، دائمًا هذه المباراة تكون متكافئة، وستكون أفضل طريقة لعكس وضعنا".

وأتم "أنا لست ضحية أو أي شيء، كل مباراة لها تاريخها، الشيء الجيد في كرة القدم هو أنه يمكنك تغيير الموقف بسرعة، يجب التفكير بشكل إيجابي".

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