كومان يتحدث عن معركة الكلاسيكو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:33 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن أخر تحضيرات البارسا لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد أمام برشلونة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي للمباراة: "خوض الكلاسيكو دون جمهور؟ كل الأندية تفتقد الجماهير. هذا وضع غريب، لكن مع الوقت نحاول الاعتياد على ذلك، نتمنى قريبًا السماح لهم بالعودة للمدرجات".

وتابع: "خسارة ريال مدريد في دوري الأبطال؟ اللقاء لا يعتمد على نتيجة المباراة الأخيرة سواء بالنسبة لنا أو لهم، الكلاسيكو سيحسم وفقًا لتفاصيل صغيرة".

وواصل: "أفضل شيء في الكلاسيكو أن تتواجد على أرض الملعب، وإذا لم تستطع التواجد كلاعب، فمن الأفضل أن تكون مدربًا".

وأوضح: "ليس جيدًا مناقشة دور جريزمان في كل مباراة. هناك المزيد من اللاعبين، وأنطوان مثل أي لاعب أمامه فرصة المشاركة".

وأكمل: "وجود راموس سيكون مهمًا للغاية لهم، لأنه واحد من الأفضل ولديه شخصية قوية ولاعب مهم جدًا".

وأتم: "أكثر كلاسيكو أملك له ذكريات كلاعب؟ لعبت العديد من المباريات. أتذكر مباراة انتهت بفوزنا 5-0، سجلت هدفًا من ركلة حرة، كما أذكر أول كلاسيكو لي مع برشلونة".

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