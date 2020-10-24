مانشستر سيتي يحسم مصير جوارديولا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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قال تقرير صحفي اليوم، أن نادي مانشستر سيتي حسم مصير مدربه الإسباني بيب جوارديولا، من الاستمرار مع الفريق، خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري 2020/2021، ولم يحسم صاحب الـ49 عاماً موقفه مع الفريق حتى الآن.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن إدارة منشستر سيتي تتجه لتجديد عقد جوارديولا مع النادي.

وأوضحت، أن إدارة النادي تستعد لإجراء محادثات مع بيب جوارديولا، بشأن الإتفاق على توقيع عقد جديد.

وترى إدارة السيتي ضرورة الحفاظ على على صاحب الـ49 عاماً، والذي نجح في قيادة السيتي للفوز بالعديد من البطولات.

وتولى بيب تدريب مانشستر سيتي في صيف عام 2016، وتوج بعدة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي في مناسبتين.

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