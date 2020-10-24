الزمالك يحدد موعد عودة محمود علاء

حدد الجهاز الطبي لفريق الزمالك، موعد عودة محمود علاء، قلب دفاع الفريق، للمشاركة في المباريات مرة أخرى.

محمود علاء تلقى إصابة في لقاء حرس الحدود الماضي في الدوري المصري، أبعدته عن مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال مصدر بجهاز الكرة بنادي الزمالك، أن محمد أسامة، طبيب الفريق الأول، منح محمود علاء تصريح للمشاركة في لقاء الفريق المقبل ضد الإسماعيلي، في الجلة الختامية من الدوري المصري.





وأكد المصدر، أن علاء تعافى من آلام الركبة، وبات جاهزاً للمشاركة في اللقاء، وفق رؤية الجهاز الفني بقيادة جيمي باتشيكو.





ويلتقي الزمالك والإسماعيلي يوم 27 أكتوبر الجاري بملعب القاهرة الدولي، في الجولة 34 والأخيرة من الدوري لمصري الممتاز.



