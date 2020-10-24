بيكيه يهاجم رئيس برشلونة

كشفت جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني، عن العلاقة التي تربطه برئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، في ظل الأزمات المتتالية التي تعرض لها.





وقال بيكيه، في حوار أجراه مع صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية: "العلاقة مع بارتوميو؟ لا أريد التطرق للحديث عن أي شخص".





وتابع: "لكن هناك قضية الشبكات الاجتماعية، وبصفتي لاعبًا في برشلونة، أرى أنه من المشين أن ينفق النادي أموالًا لانتقاد شخصيات تاريخية، بالإضافة إلى لاعبين حاليين".





وواصل: "لقد طلبت توضيحات من بارتوميو حول هذا الأمر، وقاله لي (جيرارد.. لم أكن أعرف)، ثم نرى أن الشخص المسؤول عن توظيف هذه الشركة لا يزال يعمل في النادي".





وواصل: "هل جاومي مسفرير لا يزال في برشلونة؟ نعم وهذا يؤلمني كثيرًا. أقول ذلك لأنني أخبرت الرئيس شخصيًا بالأمر من قبل".





وأكمل: "لا يمكنني فعل شيء آخر. قد تكون علاقتي مع بارتوميو ودية، لكن هناك أشياء (في النفوس) ستظل باقية".





وأتم: "عليك أن تحافظ على وجود هؤلاء الأشخاص في النادي دائمًا. إنهم جزء من تاريخ برشلونة، وقد جعلوه رائعًا".



