ميسي يتطلع لمواجهة رونالدو في دوري أبطال أوروبا

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني عن رغبته في مواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي ستقام بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال ميسي في تصريحات نقلتهاشبكة DAZN :"من الواضح أنه أثناء تواجد رونالدو مع ريال مدريد، كانت المباريات ضدهم مميزة".





وأضاف:"مواجهات الكلاسيكو دائمًا خاصة لكن في وجود رونالدو على أرض الملعب، اكتسبت أهمية خاصة".





وتابع:"هذا الآن جزء من الماضي ونتطلع لتحديات جديدة، نأمل في تواجد رونالدو وأن يتعافى قريبًا من كورونا".





وأردف قائلاً:"المواجهة مع رونالدو كانت ولا زالت مبارزة خاصة وستبقى للأبد، لقد استمرت لسنوات عديدة وليس سهلًا الحفاظ على هذه المستويات لفترة طويلة".





واستطرد قائلاًً:"كانت فرقنا تطلب منا تقديم الكثير، أنت تمثل ريال مدريد وبرشلونة أقوى فريقين في العالم، التنافس على قدم المساواة لسنوات عديدة، كما أنه أمر سيبقى للأبد".





واختتم ميسي تصريحاته قائلاً:"كانت المنافسة بيني وبين رونالدو جيدة على المستوى الشخصي، أعتقد أن الناس استمتعوا بها سواء مشجعي ريال مدريد وبرشلونة أو بشكل عام بالنسبة لكل مشجعي كرة القدم، لقد شاهدوا عرضًا رائعًا، نأمل أن نمنحهم المزيد من المشاعر يوم الأربعاء".



