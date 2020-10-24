الاتحاد السكندري يؤكد مفاوضاته مع حسام عاشور

أشاد إبراهيم حسن مدير كرة القدم في الاتحاد السكندري عقب الصعود إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوز مثير في الوقت القاتل على حساب المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بحسام عاشور نجم الأهلي السابق وأكد أنهم في مفاوضات متقدمة للتعاقد معه في الموسم المقبل.





وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية لفضائية النهار: "خاض الفريق معنا ثلاث تدريبات فقط ولكن رأينا رغبتهم في الفوز منذ بداية المباراة وكان واضحا ذلك من خلال التركيز حتى نهاية المباراة".





وأضاف: "الإمكانيات التي وجدنا عليها النادي منذ أول يوم عمل كانت مفاجأة لنا، حيث أن مجلس إدارة النادي يوفر كل شيء من أجل نجاح الفريق".





وتابع :"أوجه الشكر إلى طلعت يوسف المدير الفني السابق للفريق وجهازه على الفترة الماضية مع الاتحاد السكندري".





وأردف قائلاً:"حسام عاشور لاعب مؤثر وصاحب خبرات ووجوده إضافة لأي فريق، إنه قادر على الاستمرار في الملاعب لثلاثة أعوام قادمة وتوجد مفاوضات متقدمة لضمه نضع الرتوش الأخيرة للصفقة قبل إعلانها بشكل رسمي".





واستطرد قائلاًً:"سيتم عقد جلسة بيني وبين أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك لحسم مصير الثنائي أحمد رفعت والإيفواري رزاق سيسيه المعارين للاتحاد لحسم تجديد إعارة اللاعبين".





وواصل:"نسعى لاستعارة لاعبين من الأهلي والزمالك كما نبحث عن صفقات مميزة لن نفصح عنها حفاظاً على سرية المفاوضات".





وعن التفاوض مع أحمد حمودي، اختتم حسن تصريحاته قائلاً:"حمودي لاعب موهوب وكبير ولكننا لن نستطيع الإعلان عن أي مفاوضات خوفاً من منافسة الأندية وحالة حسام عاشور لأنه لاعب حر حالياً".



