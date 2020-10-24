موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة، عصر اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام برشلونة على أرضية ملعب كامب نو، معقل البلوجرانا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة برشلونة أمام ريال مدريد، عبر قنوات bein sports hd1، hd3، 4k.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد برشلونة في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

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