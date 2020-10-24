تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد فى الدوري الإسباني

ينتظر اليوم السبت عشاق الكرة العالمية والعربية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي برشلونة أمام نظيره ريال مدريد ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.





وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي: نيتو.





خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، لينجليت، ديست.





خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.





خط الهجوم: ليو ميسي، أنسو فاتي، أنطوان جريزمان.



