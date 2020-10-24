موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري بعد التأهل لنهائي الأبطال

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تأهل النادي الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن كرر فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بثلاثية مقابل هدف، في لقاء إياب نصف النهائي، الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

جاءت أهداف الأهلي بواسطة الثلاثي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، بينما سجل زهير المترجي هدف الوداد الوحيد.

وحسم الأهلي تأهله بمجموع المباراتين بنتيجة 5/1 لسابق فوزه ذهاباً بثنائية علي معلول ومحمد مجدي أفشة.

وسيستعد الأهلي للمواجهة المقبلة ضد طلائع الجيش، في الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وحددت لجنة المسابقات يوم السبت القادم 31 أكتوبر لإقامة المباراة، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت جرينتش.

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