اليوم.. 214 مرشحا في البحيرة يتنافسون على 18 مقعدا بمجلس النواب
السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:40 ص
إسلام أمين
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تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت، انطلاق أول أيام انتخابات مجلس النواب 2020 ضمن المرحلة الأولى مع 13 محافظة أخرى، ويبلغ عدد المرشحين بالمحافظة 214 مرشحا، في عدد 9 دوائر بالنظام الفردي، يتنافسون على 18 مقعدا.
دوائر محافظة البحيرة
الدائرة الأولى، ومقرها قسم دمنهور وتضم مركز وقسم دمنهور 36 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، والدائرة الثانية ومقرها قسم كفر الدوار، وتضم مركز وقسم كفر الدوار 29 مرشحا، للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة، ومقرها مركز أبو حمص، وتضم مركزا أبو حمص وادكو، 23 مرشحا للمنافسة على مقعدين.
أما الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية تضم مراكز المحمودية ورشيد والرحمانية 26 مرشحا، للمنافسة على مقعدين، والدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى وتضم مركز حوش عيسى 16 مرشحا للمنافسة على مقعد واحد، الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات وتضم مركز الدلنجات 16 مرشحا للمنافسة على مقعد واحد.
وتضم الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو المطامير، مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية 21 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود وتضم مركزا إيتاي البارود وشبراخيت 22 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة وتضم مركزا كوم حمادة وبدر 25 مرشحا للمنافسة على مقعدين.
ورفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، درجة الاستعداد بكافة المقرات المخصصة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، والبالغ عددهم 4 مليون و12 ألف و338 ناخب، بإجمالي عدد المراکز الانتخابية 653 لجنة وعدد الدوائر 9 واللجان الفرعية 1296 لجنة، والمقرر انعقادها علي مدار يومين، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية داخل كل وحدة محلية للعمل على مدار ٢٤ ساعة للمتابعة المستمرة وحل أي مشكلة مع المرور المستمر لمتابعة الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بها، حفاظًا على السيولة المرورية.
الدائرة الأولى، ومقرها قسم دمنهور وتضم مركز وقسم دمنهور 36 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، والدائرة الثانية ومقرها قسم كفر الدوار، وتضم مركز وقسم كفر الدوار 29 مرشحا، للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة، ومقرها مركز أبو حمص، وتضم مركزا أبو حمص وادكو، 23 مرشحا للمنافسة على مقعدين.
أما الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية تضم مراكز المحمودية ورشيد والرحمانية 26 مرشحا، للمنافسة على مقعدين، والدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى وتضم مركز حوش عيسى 16 مرشحا للمنافسة على مقعد واحد، الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات وتضم مركز الدلنجات 16 مرشحا للمنافسة على مقعد واحد.
وتضم الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو المطامير، مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية 21 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود وتضم مركزا إيتاي البارود وشبراخيت 22 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة وتضم مركزا كوم حمادة وبدر 25 مرشحا للمنافسة على مقعدين.
ورفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، درجة الاستعداد بكافة المقرات المخصصة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، والبالغ عددهم 4 مليون و12 ألف و338 ناخب، بإجمالي عدد المراکز الانتخابية 653 لجنة وعدد الدوائر 9 واللجان الفرعية 1296 لجنة، والمقرر انعقادها علي مدار يومين، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية داخل كل وحدة محلية للعمل على مدار ٢٤ ساعة للمتابعة المستمرة وحل أي مشكلة مع المرور المستمر لمتابعة الشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بها، حفاظًا على السيولة المرورية.
رفع درجة الاستعداد في المحافظة
وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ورفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات المشكلة بالوحدات المحلية بالمحافظة، وتوفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين، وكذا أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.
وأكد "آمنة"، أن اللجان والمقرات شهدت أعمال تعقيم وتطهير من خلال فرق متخصصة بإدارة المتوطنة بمديرية الصحة، بالإضافة إلى تطهير المناطق المحيطة وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية ومتابعة تطبيق الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، كما تم تجهيز اللجان بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.
وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية ورفع درجة الاستعداد وانعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات المشكلة بالوحدات المحلية بالمحافظة، وتوفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين، وكذا أماكن مناسبة للانتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.
وأكد "آمنة"، أن اللجان والمقرات شهدت أعمال تعقيم وتطهير من خلال فرق متخصصة بإدارة المتوطنة بمديرية الصحة، بالإضافة إلى تطهير المناطق المحيطة وتهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية ومتابعة تطبيق الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، كما تم تجهيز اللجان بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.
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