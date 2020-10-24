هانى شاكر: لقب أمير الأحزان لا يضايقني

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
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قال نقيب الموسيقيين، الفنان هاني شاكر، إن لقب "أمير الأحزان" لا يضايقه إطلاقًا، خاصة أن هناك الكثير من المستمعين يحبون الأغانى الدرامية.

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى في برنامج "السيرة" الذى يذاع على فضائية دى إم سى، أن رسالة الفن هو الارتقاء بذوق الناس والارتفاع بشأنهم.

وأشار إلى أن هناك عددا من الأغانى التى قدمها وقريبة من قلبه منها "حلوة يادنيا" و"غلطة وندمان عليها" و"لو بتحب حقيقى صحيح" و"فينك من بدرى" و"كدة بردو ياقمر" وغيرها.

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