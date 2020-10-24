تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد اليوم بالبريميرليج

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يستضيف نادى ليفربول اليوم السبت نظيره نادى شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي : أدريان.

خط الدفاع: جوميز، روبيرتسون، أرنولد، فابينهو.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

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