تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد اليوم بالبريميرليج
السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:56 ص
كتب: علي ماهر حلمي
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يستضيف نادى ليفربول اليوم السبت نظيره نادى شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:
حراسة المرمي : أدريان.
خط الدفاع: جوميز، روبيرتسون، أرنولد، فابينهو.
خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، كيتا.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.