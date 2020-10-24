تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد اليوم بالبريميرليج

يستضيف نادى ليفربول اليوم السبت نظيره نادى شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي : أدريان.





خط الدفاع: جوميز، روبيرتسون، أرنولد، فابينهو.





خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، كيتا.





خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.



